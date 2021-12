Reconstruction de Notre-Dame : les premières poutres de la flèche en fabrication

Il sera donc de ces chênes qu'on abat pour reconstruire. C'est un destin historique pour ce bois vieux de 400 ans, dont le banc de scie finit par dégager, après plusieurs aller-retours, une découpe nette, droite, lisse afin d'aboutir à une poutre. Avec 36 centimètres de large et 20 mètres de long, celle-ci doit encore perdre un peu d'humidité, mais elle ouvre une nouvelle étape sur le chantier de Notre-Dame. Selon le général Jean-Louis Georgelin, de la direction de l'établissement public pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'opération est extrêmement émouvante. Et pour cause, il s'agit de "réaliser le premier acte véritablement de reconstruction de la cathédrale". En effet, avec la découpe simultanée dans 45 autres scieries françaises des milles chênes prélevés dans tout l'Hexagone, on ne parlera plus de consolidation ou de sécurisation, mais de reconstruction sur le chantier du monument parisien. Dès le début d'hiver 2022, murs et sol intérieurs finiront donc d'être nettoyés pour se débarrasser du plomb. Mais surtout, de nouveaux métiers vont être sollicités, à commencer par les charpentiers. Dans un an, en lieu et place de ce trou béant du transept, un nouvel échafaudage pour commencer à reconstruire ce qu'on a appelé la forêt. Charpente d'un édifice où vont s'insérer les poutres que nous avons débitées pour soutenir et voir s'élever à nouveau la flèche qui conduira Notre-Dame à 96 mètres de haut dans le ciel de Paris. Ce devrait être en 2023. Une opération prévue sur trois ans, avec comme objectif la réouverture au moins partielle de la cathédrale en 2024, cinq années pile après l'incendie. T F1 | Reportage F. Leenknegt, G. Bellec et B. Lachat.