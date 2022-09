Reconstruction de Notre-Dame : un moment crucial

À l'intérieur de Notre-Dame de Paris, ce qui frappe depuis trois ans et demi, c'est le changement de décor, mais aussi de son. On n'entend plus ni le grand orgue ni les chants liturgiques. À 8h du matin, c'est un autre genre de musique qui réveille le chantier. Les 75 maçons et tailleurs de pierre du chantier commencent toujours par un échauffement vitaminé. Les murs du monument sont tout blancs. Et pour arriver à ce résultat, il faut d'abord nettoyer. L'opération consiste à projeter du latex sur les murs et les plafonds. Au bout de quelques jours, quand il a séché, on le décolle. Au total, 42.000m² seront traités de la sorte. Les saletés accumulées pendant des siècles et la poussière de plomb de l'incendie sont absorbées par cette peau. Notre-Dame sera reconstruite à l'identique avec sa charpente de chêne et sa toiture de plomb. En bas, à 40m, là où des fouilles archéologiques ont exhumé des trésors et des vestiges cachés du Moyen-âge, une plate-forme de bois a été installée. C'est un moment symbolique dans l'histoire du chantier. Un échafaudage va être monté pour reconstruire la flèche du monument. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, C. Nieulac.