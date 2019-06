Reconversion : ces adultes qui passent le bac

L'immense majorité des candidats qui passe le baccalauréat a 17 ou 18 ans. Pourtant, on trouve également dans les salles d'examen des adultes, très motivés, qui veulent décrocher le précieux diplôme avant une reconversion. En 2018, 17 000 personnes ont passé le bac en candidat libre, soit 2ù des bacheliers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.