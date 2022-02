Reconversion : le nouvel âge d'or de la poterie

Il y a encore un an et demi, Stéphanie Wahl était attachée de presse dans le tourisme. Neuf mois de formation plus tard et un CAP en poche, elle quitte tout pour ouvrir un atelier de poterie. "J'avais envie de revenir à quelque chose de plus authentique. Il fallait que je fasse quelque de tangible, qu'à la fin de la journée, j'ai créé des pièces. Sur ma table, j'ai eu des vases, des bols et toute une série de choses qui puisse durer dans le temps", confie-t-elle. Pour en arriver là, la jeune femme a dû faire des concessions, à commencer par son salaire divisé de moitié. "Le côté créatif du métier de céramiste, pour moi, vaut plus qu'un salaire", selon elle. Et qui dit nouvel atelier, dit aussi quelques investissements. "Le plus important, c'est le four pour pouvoir travailler. Ça coûte environ 5 000 euros, mais on ne peut pas faire sans"; poursuit-elle. Stéphanie n'est pas la seule à s'être récemment installée. En 2021, plus de 850 nouvelles structures ont vu le jour, c'est 56% de plus qu'en 2018. Un besoin de créer de ses propres mains, c'est aussi ce que partagent les élèves des cours collectifs à Dijon. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Ebrel, D. Blondeau