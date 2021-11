Record à la Bourse de Paris : les jeunes de plus en plus accros

Axel a 19 ans. Commercial dans cette entreprise de dépoussiérage industriel, il est ce qu'on appelle un nouvel investisseur. Logé chez ses parents, Axel investit chaque mois au moins la moitié de son salaire en Bourse : achat d'actions classiques, cryptomonnaies comme le Bitcoin, devises... Selon lui, malgré le risque, la Bourse est le seul moyen d'obtenir des gains importants. Avec le redressement des marchés, 410 000 Français ont sauté le pas en un an. Parmi eux, les moins de 35 ans représentent 28%. Pour attirer les jeunes, un nouveau genre de courtier a vu le jour sur Internet ou sur applications mobiles. À grand renfort de communication numérique, ils promettent du 0 commission et des procédures simplifiées à l'image de l'entreprise Etoro. Un critère décisif pour une nouvelle clientèle connectée. Si l'Autorité des marchés financiers voit d'un très bon œil l'émergence d'une nouvelle génération de boursicoteurs, elle alerte cependant sur la nécessité de se former avant de se lancer. Les outils d'initiation ou les tutos sur Internet ne manquent pas pour se familiariser avec la matière. La clé du succès : bien comprendre les risques financiers encourus. La Bourse n'est pas un jeu rappellent les professionnels du secteur qui ciblent particulièrement les 18-25 ans, souvent moins éduqués financièrement dans leur appel à la vigilance.