Le record de chaleur fait le bonheur des vacanciers

Les sports d'hiver ont pris des allures de ballade en mer. Temps clair, mer calme, et les touristes affluent, comme à Collioure dans les Pyrénées-Orientales. Chaque week-end, 90% des chambres d'hôtel sont réservées. Près de 20°C à l'ombre et tous les plans sont bousculés, surtout la date de la première glace de l'année.Tout le monde profite de cette journée inattendue en plein hiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.