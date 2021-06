Record de créations d’entreprises : qui sont ceux qui se sont lancés ?

Sur le parvis de la gare d'Évreux, c'est l'une des rares fois qu'Élyse et Sami se voient en chair et en os depuis qu'ils ont créé leur entreprise, il y a presque un an. Avec la crise et ses contraintes, leur projet s'est monté entièrement en télétravail. Ces deux ingénieurs ont inventé une machine de distribution en vrac pour les grandes surfaces. Se lancer en plein confinement a boosté leur productivité. Ils ont rendez-vous avec un industriel pour développer une production à grande échelle. Comme beaucoup de jeunes entrepreneurs, ils ont reçu des aides financières de 25 000 euros de la région. Ces dernières années, l'Hexagone n'a eu de cesse de multiplier les dispositifs d'aide à la création d'entreprise. Les trois quarts de ces nouvelles sociétés sont des entreprises individuelles. Depuis janvier, une nouvelle entreprise sur six s'est liée à la livraison. Très souvent, ce sont des auto-entrepreneurs. C'est le cas de Paul. La plateforme pour laquelle il travaille est passée de 11 000 à 14 000 livreurs en un an. Mais derrière la promesse de liberté, il y a la réalité du métier. Côté rémunération, ce n'est pas l'Eldorado qu'il espérait. Il est connecté sur son application 50 heures par semaine et se dégage moins d'un SMIC par mois.