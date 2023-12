Record de pluie : une bonne nouvelle pour l'hydroélectricité

C'est une retenue artificielle de 1,2 milliard de mètres cubes d'eau. Cet été 2023, le lac de Serre-Ponçon avait baissé de plus de dix mètres. Aujourd'hui, la situation a bien changé, les récentes précipitations et la fonte des neiges précoces, le remplient à 93,5%. Une réserve d'eau stratégique pour EDF. Ce vendredi 15 décembre, les barrages hydrauliques ont fourni 18% de l'électricité française. Ce qui a permis de réduire l'utilisation des réacteurs nucléaires et d'arrêter les centrales à charbon et au fioul. Pour améliorer encore les capacités de stockage des barrages, la direction d'EDF souhaite les moderniser, en les rehaussant, notamment, de plusieurs mètres. Trop d'eau dans les rivières peut aussi devenir un problème, comme au barrage de Saint-Égrève. Il y a 1 200 mètres cubes d'eau boueuse, par seconde. Un débit qui peut endommager les turbines. Il est impossible de produire de l'électricité dans ces conditions, mais elles vont redémarrer dès lundi 18 décembre et à plein régime. EDF gère 600 barrages situés principalement dans les massifs montagneux. C'est ce qui fait de la France le troisième producteur d'électricité hydraulique en Europe. TF1 | Reportage L. Romanens, P. Gallaccio