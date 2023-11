Record depuis 1988 : 30 jours de pluie ininterrompue

Comme dans les Hauts-de-France, il y a eu des trombes d'eau ce samedi après-midi à Paris. La pluie tombait aussi dans le Val de Loire, ou encore sur la côte bretonne. Rien de plus banal au mois de novembre, mais détrompez-vous. Il a plu tous les jours, dans le pays, pendant 30 jours. Le cumul moyen de précipitation a dépassé 237 millimètres, battant le record de l'hiver 1988, qui a accumulé 187 millimètres. Il avait alors plu 32 jours d'affilée, cet autre record sera battu demain. Ce matin, les habitants de Saintes (Charente-Maritime) ont ressenti un avant-goût d'accalmie. Impossible pour autant, pour eux, de retirer leurs bottes. Le département est encore en vigilance orange pour les crues. Cet épisode pluvieux a permis de remonter le niveau des nappes phréatiques plus tôt, car elles se remplissent surtout l'hiver. Lors des derniers relevés, début novembre, les nappes du nord et de l'ouest avaient déjà un niveau satisfaisant. Elles étaient moins remplies dans l'est et le sud, mais elles ont encore plusieurs mois pour se recharger. TF1 | Reportage C. Bayle, A. Vieira, V. Topenot