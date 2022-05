Record du monde : le Mont Saint-Michel sur un fil

À seulement quelques mètres de la salle des clochers du Mont-Saint-Michel, le public retient son souffle. Nathan Paulin chute, mais il a bel et bien triomphé. Il a largement battu le record du monde de distance au-dessus du vide sou les yeux des sœurs du Mont-Saint-Michel et de ses parents. En deux heures et quart, le Français de 28 ans aura traversé deux kilomètres de sangle en équilibre. Retour quelques heures plutôt, cet après-midi, il était face au Mont-Saint-Michel, son objectif. Nathan Paulin est hissé au sommet d'une grue, à 114 mètres de hauteur. Sa décontraction cache une immense concentration. Ces 114 mètres sont l'équivalent d'un bâtiment de plus de 30 étages. Nathan Paulin devient minuscule et commence sa performance. Il a navigué sur une sangle de seulement deux centimètres de largeur, en résistant aux assauts du vent. Un harnais le protège en cas de chute. Nathan Paulin avait prévu plusieurs tentatives pour battre ce record. Il n'aura finalement eu besoin que d'un seul essai pour relever son défi. T F1 | Reportage D. Sitbon, S. Pinatel