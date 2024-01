Un demi-millénaire à eux cinq : rencontre avec la plus vieille fratrie du monde

Retracer l'histoire de la famille Toutée, cela passe d'abord par des souvenirs. Certaines remontent à plus de 90 ans. La fratrie est toujours au complet. Cinq frères et sœurs, originaires de l'Yonne. Philippe, 96 ans, Christiane, 97 ans, Mireille, 99 ans, Ginette, 100 ans, et Paulette, 102 ans. À eux cinq, ils ont 496 ans. C'est le record du monde. La fratrie est à l'origine d'une dynastie : 19 enfants, 31 petits-enfants, 32 arrière-petits-enfants et trois arrière arrière-petits-enfants. Des chiffres hors du commun. Mais quel est leur secret de longévité ? Leur vie, c'est partagé entre la ferme et l'usine. Aujourd'hui, Paulette, l'ainée, habite toujours seule chez elle à 102 ans. Le record de la plus vieille fratrie du monde, c'est plutôt surprenant, mais pas pour Paulette. Elle y habite depuis 50 ans. Forcément, tout le monde connaît Paulette. Le précédent record du monde était détenu par des Américains, une fratrie de 485 ans. TF1 | Reportage V. Topenot, E. Fourny