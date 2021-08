Records aux JO : des chaussures magiques ?

Elles permettraient d'aller plus loin, plus haut, de courir plus vite et plus longtemps. Dans le stade olympique, la grande majorité des athlètes portent ces chaussures nouvelle génération. L'homme le plus rapide du monde est Italien et à ses pieds, cette chaussure que nous allons détailler pour mieux comprendre cette nouvelle technologie. C'est une superposition de quatre couches : une plaque de carbone, un coussin d'air, de la mousse légère, surtout sous le talon, et à l'avant, une semelle très adhérente. Dans l'un des rares magasins qui vendent ce produit, nous l’avons comparé avec des pointes d'athlétisme moins évoluées. "On n'a pas de mousse du tout au niveau du talon. On n'a pas de bulle d'air. On n'a pas de plaque carbone. C'est ce qui donne le dynamisme, les foulées plus rapides, plus longues et forcément les chronos qui baissent", explique un vendeur. Comptez en moyenne 180 euros pour ces chaussures. Donc, avec la fameuse plaque de carbone intégrée, nous avons voulu les tester. "Avec la chaussure ancienne génération, on avait vraiment la sensation d’être à plat, quasiment de toucher la piste. Alors que celle-ci, on ressent comme une semelle supplémentaire qui nous pousse vers l'avant et qui nous fait un petit peu rebondir", explique notre journaliste Yann Hovine. Alors, innovation ou dopage technologique, comme le pensent certains ? En natation, les combinaisons en polyuréthane n'avaient été homologuées que pendant deux ans. Pour l'instant, la Fédération internationale d'athlétisme autorise bien ces chaussures, à la surprise du retraité Usain Bolt. "C'est bizarre et injuste pour beaucoup d'athlètes. J'aurais couru moins de neuf secondes et demie avec des super pointes", réagit-il. Sur le marathon, les scientifiques estiment que le gain en efficacité serait d'environ quatre à cinq minutes. Sur la piste, ils n'ont pas encore le recul nécessaire. Mais pendant ce temps-là, les records tombent.