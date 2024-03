Records de chaleur en février : quelles conséquences ?

La température moyenne en février est de 10,2°C dans l'Hérault, soit 3,2°C de plus que la normale de saison. Cette chaleur étonnante se retrouve partout dans l'Hexagone. En février, une hausse de plus de 3°C a été enregistrée par rapport aux normales de saison, avec parfois des écarts impressionnants : +4,2°C en moyenne à Saint-Quentin, +4,9°C à Pontarlier, et même +6,4°C à Péone. Pourquoi une telle chaleur ? Pour Météo France, cette chaleur vient des océans. Quelles conséquences ? Les asperges sauvages poussent déjà dans le Sud, les pêchers sont en fleurs dans la Drôme, et les fraises ont deux semaines d'avance dans l'Hérault. D'après Météo France, ces températures de 2 à 3°C au-dessus des normales des saisons devraient se poursuivre jusqu'au printemps. TF1 | Reportage B. Delaubert, R. Goichon, A. Erhel