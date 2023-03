Recours au 49.3 : comment en est-on arrivé là ?

Dans la soirée du mercredi 15 mars à 20h30, Élisabeth Borne arrive à l'Élysée. Après deux heures de réunion pour compter, recompter les voix, le chef de l'État et ses ministres semblent confiants. Mais peu à peu, le doute s'installe. Dans la matinée de ce jeudi 16 mars, nouvelle réunion avec plusieurs poids lourds du gouvernement et de la majorité. Le compte n'est toujours pas assuré. Dans les coups de téléphone incessants entre les ministres et les députés de droite hésitants, c'est une partie de poker menteur qui se joue. "On a envoyé 4 ou 5 députés dans les médias pour dire qu'ils allaient s'abstenir, mais ils voteront contre", raconte un député LR. Face à l'incertitude, faut-il se résoudre au 49.3 ? L'idée fait son chemin mais jusqu'au bout, quelques voix tentent d'en dissuader le président, comme Gérald Darmanin, ou Aurore Bergé, la patronne des députés Renaissance qui plaide face à Emmanuel Macron. Mais cela ne suffira pas, Macron convoque une nouvelle réunion à 14h et se résigne. Dans la foulée, un conseil des ministres est convoqué pour autoriser officiellement le 49.3. Il faut maintenant gérer un autre risque, celui de la colère sociale. TF1 | Reportage B. Augey, C. Aguilar