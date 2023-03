Recours au 49.3 : "On a constaté que le compte n'y était pas", se défend Élisabeth Borne sur TF1

Ces derniers jours, Élisabeth Borne a répété plusieurs fois qu'elle avait la majorité pour faire passer la réforme des retraites. Mais le gouvernement a changé d'avis et a eu recours à l'article 49.3 de la Constitution. "Jusqu'à la dernière minute, avec mes ministres, nous avons tout mis en œuvre pour réunir une majorité sur ce texte. Avec le président de la République, nous voulions aller au vote. Le président des Républicains Éric Ciotti et Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale voulaient voter cette réforme après les compris qui ont été trouvés. Mais certains, au sein de ce groupe, ont joué une carte personnelle, en contradiction avec ce que portent Les Républicains depuis des années. On a échangé autour du président de la République, avec les ministres, avec la majorité, et on a constaté que le compte n'y était pas", se défend Élisabeth Borne dans le 20H de TF1 ce jeudi soir. La Première ministre affirme aussi qu'avec l'accord du président de la République, elle a engagé sa responsabilité, celle de son gouvernement, non pas sur le texte initial, mais sur le compromis trouvé mercredi entre les Sénateurs et les Députés. Et la cheffe du gouvernement rappelle qu'il y a eu des débats au Parlement. "Il y a eu de longues discussions entre les Sénateurs et les Députés hier, qui ont donné un compromis différent du texte du gouvernement" justifie-t-elle. Élisabeth Borne est vraiment convaincue qu'on doit réformer notre système des retraites. Elle précise que c'est l'avenir de notre système par répartition au cœur de notre modèle social qui est en jeu. Découvrez l'intégralité de cette interview dans la vidéo en tête de cet article.