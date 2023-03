Recours au 49.3 : paroles de Français

La nouvelle de l’utilisation du 49.3 vient tout juste de tomber, dans le centre-ville d’Aix-en-Provence, en plein milieu d’après-midi. Dans les rues, les opinions sont divisées. D'une part, il y a ceux qui sont déçus et pensent que ce genre de sujet requiert un minimum de démocratie citoyenne en espérant un vote à l’Assemblée nationale. Des jeunes étudiants se demandent même ce que sert d'avoir le droit de s’exprimer, de voter. Certains pensent que ceci est la conséquence d'absence d'écoute non seulement au niveau de l'Assemblée, mais aussi chez les Français. D'autre part, il y a ceux qui se sentent résigner et espèrent une notion de censure. Pour eux, se manifester ne servira pas à grand chose, d'autant plus que la grève a déjà duré assez longtemps sans le moindre changement. Mais cette nouvelle ne fera pas reculer les salariés qui ont déjà fait grève. Ils ne comptent pas s’arrêter là. Ce jeudi soir, plusieurs appels à manifester ont été lancés dans le département des Bouches-du-Rhône. TF1 | Reportage L. Huré, P. Fontalba,