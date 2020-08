Recrudescence de l’épidémie de Covid-19 : 21 départements classés en "zones rouges"

Selon l'indicateur qui définit le nombre de personnes contaminées par un porteur du Covid-19, le virus continue de progresser. En effet, le taux de reproduction était de 0,7 en fin mai. Il est désormais de 1,4. C'est son plus haut niveau depuis le début du déconfinement. Cela a poussé le gouvernement à dévoiler une carte dans laquelle toute l'Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Gironde sont classées rouges. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.