Recrutement : ces entreprises qui forment elles-mêmes leurs employés

Pôle Emploi publiera ce jeudi 11 avril les chiffres des secteurs d'activité qui se heurtent à une pénurie de main-d'oeuvre. C'est le cas de certaines industries. Dans l'Hexagone, les difficultés de recrutement représentent un frein à la croissance d'une PME sur deux. Pour pallier ce défaut, des petites ou moyennes entreprises ont décidé de former elles-mêmes leurs futurs recrus.