Recrutement : opération séduction de l'industrie

C’est le jour de tournage pour ce technicien dans l’industrie. Pas évident de raconter son métier face à la caméra. Cette vidéo, produite par l'entreprise, doit servir à recruter ses futurs collègues. En montrant comment Anthony travaille, avec quels outils et dans quels endroits, le groupe spécialisé dans les vis professionnels espère attirer le plus de candidats. Et cette méthode semble fonctionner. Acheter des caméras, des micros, pour mieux promouvoir un poste ou une entreprise, est devenu indispensable. Si l’industrie peine autant à recruter, c’est parfois parce que les compétences sont à l’autre bout du pays. Quant aux régions parisiennes par exemple, beaucoup de jeunes soudeurs ont du mal à trouver un emploi, dans le Grand-Ouest, au moins 600 postes sont à pourvoir. Alors comment inciter les travailleurs à se déplacer ? À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), pour séduire, on compte sur la beauté du front de mer au petit matin et sur ce complexe sportif flambant neuf. Cours de Yoga, salle de musculation, terrain de basket et de hand-ball, tout ça en illimité et à deux pas du milieu de travail, pour les salariés du géant Français des engrais, le groupe Roullier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, C. Moutot