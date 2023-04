Recrutements : nos saisonniers délaissent la France pour la Belgique

À Dunkerque (Nord), la recherche de saisonnier est sans succès. La Belgique est-elle un eldorado ? Pour le savoir, nous y sommes allés. Dunkerque (Nord) est à seulement dix minutes en voiture de la frontière. Arrêtons-nous à La Panne, une importante station balnéaire. Sur la digue, 90 % des employés sont Français. Parmi eux, Matisse qui a choisi de travailler de l'autre côté de la frontière pour des raisons financières. "La différence est de 700 euros net par mois pour la même charge de travail", explique-t-il. Pourquoi une telle différence ? D'abord, en Belgique, les salaires sont indexés sur l’inflation, donc ils ont beaucoup augmenté ces derniers temps, et les charges ne sont pas les mêmes. En Flandres où on parle le néerlandais, qu’à cela ne tienne, les Français apprennent à dire s’il vous plaît, Alsjeblieft, ou encore Dankjewel qui veut dire merci beaucoup. Dans l'Hexagone, les salaires sont plus bas : 3 euros de moins en moyenne par heure. Mais il faut tout comparer et le rythme de travail n’est pas du tout le même qu’en Belgique. Et pourtant avec l’inflation, les restaurateurs français sont prêts à faire un effort sur la fiche de paie. Chaque année, rien que sur la digue de Dunkerque (Nord), il faut 200 saisonniers pour faire la saison. TF1 | Reportage S. Hembert, Z. Ajili, B.Agirbas