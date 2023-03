Recruter des vigiles : un défi olympique

C’est une obligation légale d'assurer la sécurité des 1 500 spectateurs lors d'une soirée culturelle à Roubaix. Un contrôle qui nécessite quinze agents de sécurité. Une palpation systématique à l’entrée, y compris pour les femmes. La profession manque de bras. Près de 300 000 personnes sont formées à la mission de sécurité privée en France, mais seule la moitié travaille sur terrain. Les autres ont quitté le métier durant la crise du Covid-19. Difficile de trouver des volontaires et cela risque de s’aggraver ces prochains mois. Le comité d’organisation des Jeux Olympiques lance des appels d’offres. Pour attirer de nouvelles recrues, les stagiaires sont payés à 600 euros par mois pour suivre une formation. Le stage dure un mois et demi. Seuls prérequis, un casier judiciaire vierge et une présence en France depuis plus de cinq ans pour les étrangers. Bientôt, la durée de formation sera réduite d’un tiers. Afin de convaincre les indécis, des places à certaines épreuves des Jeux Olympiques et un logement gratuit sont également offerts aux volontaires. TF1 | Reportage B. Christal, J. Clouzeau, A. Ifergane