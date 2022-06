Recruter sans CV : ces patrons qui cassent les codes

Cette usine picarde fabrique des plaques d'égouts. Le groupe embauche en moyenne 50 personnes par an et beaucoup arrivent parrainés par un employé. C'est le cas de Damien, recruté il y a quelques mois. On ne lui a demandé aucun CV. L'entreprise a dû former ce jeune homme pendant plusieurs semaines, mais cela valait le coup. Elle a gagné un ouvrier qualifié. Et comme cette industrie peine à séduire les candidats, la direction multiplie les opérations de recrutement originales. Tout est bon pour attirer de nouveaux profils. Pour bien des emplois, le CV reste la norme et le casse-tête des candidats à l'embauche. Comment attirer l'attention ? Quelles qualités mettre en avant, et comment ? Cette start-up lyonnaise résout le problème. Julie rencontre aujourd'hui ce jeune homme sans diplôme et en recherche d'emploi. Le but de l'entretien est de trouver les atouts du candidat et de créer un profil anonyme qui sera ensuite proposé à des employeurs. La société s'est lancée il y a trois ans et aide aujourd'hui une centaine d'entreprises à recruter. Son rôle est de casser les codes de l'entretien d'embauche. Rémi, tout juste recruté via cette société par un courtier en assurance. Un secteur qu'il ne connaissait absolument pas. Le CV n'a pas encore disparu, mais le monde du travail change, et les méthodes de recrutement avec lui. T F1 | Reportage C. Chapel, A. Ifergane