Recul du littoral : Christophe Béchu invité du 20H de TF1

Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires publiera vendredi 5 avril les cartes des logements menacés par l'érosion du littoral. "Expliquer, identifier, montrer la réalité d'un phénomène, qui le grignotage des terres par l'océan. L'équivalent d'un terrain de football disparaît chaque semaine, sous l'effet de la progression des océans", annonce Christophe Béchu. Que va faire l'État ? "On a identifié 500 communes, on a commencé à travailler les maires qui sont les plus concernés et on travaille avec des plans qui sont du sur-mesure. Dans certains endroits, on peut mettre des dunes ; dans d'autres, on peut imaginer des digues. Mais dans d'autres aussi, il faut dire qu'on aura des zones qui seront inhabitables et des territoires seront de plus en plus grands", répond le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. "Dispositif d'indemnisation, possibilité de relogement à l'arrière de la commune sur d'autres terrains... Ce sont toutes les solutions qui sont aujourd'hui sur la table et qu'on est en train de travailler sur la base de ces cartes", assure-t-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.