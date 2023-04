Récupérateurs d'eau : des petits prix grâce à vos communes

Relié à l'une des gouttières de sa maison, un récupérateur d'eau de pluie va permettre à Olivier Zappia, habitant de Meymac (Corrèze), de passer l'été plus serein. D'une capacité de 1 000 litres, le réservoir lui servira d'arrosage pour son jardin potager. Une économie de quelques dizaines d'euros par an sur sa facture d'eau potable et surtout des réserves utilisables en cas d'arrêté pour limiter l'usage de l'eau. Face au risque de sécheresse, il s'est également équipé d'une deuxième cuve. Chacun des récupérateurs lui a coûté 112 euros en participant à une commande groupée du parc naturel régional de Millevaches, en plein cœur du Limousin. Une région longtemps surnommée "le château d'eau de la France". Trois cents habitants, agriculteurs ou associations, ont déjà profité de ces achats groupés. Un succès tel que les récupérateurs proposés cette année 2023 seront cinq à vingt fois plus grands. Il y a par exemple la citerne souterraine, un nouveau type de récupérateur choisi par Gaëlle Ratié, habitante de Meymac, avec l'objectif d'entretenir et même d'agrandir son potager. Ce sont des solutions aussi simples qu’efficaces, pour que chacun puisse agir sur son environnement. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre