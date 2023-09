Recyclage à la maison : la ruée sur les composteurs

Les coffres sont chargés en un temps record. La métropole bordelaise a sorti les grands moyens pour équiper un maximum d’habitants gratuitement. À partir du 1er janvier 2024, toutes les communes doivent proposer à leurs résidents un moyen de composter. Les restes alimentaires représentent 30% de nos déchets ménagers. Une fois à la maison, il n’y a plus qu’à le monter. C’est un jeu d’enfant, ou presque. Épluchure de fruits et légumes, sachets de café ou encore des cartons, des mouchoirs ou des essuies tout, Isabelle, une habitante que nous avons interviewée, recycle ses déchets depuis des années. En plus d’être écologique, le composteur lui permet de faire des économies. Comme elle, de plus en plus de particuliers s’équipent. Dans les allées du Jardin à Jardiland, situé à Artigues-près-Bordeaux (Gironde), certains clients restent tout de même perplexes. Pour ceux qui n’ont ni jardin ni balcon, des composteurs partagés sont installés dans certains quartiers. Il n’y a plus d’excuse pour ne pas s’y mettre. TF1 | Reportage A. Vieira, M.Rio, D. Bertaud