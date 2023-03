Recyclage : la seconde vie des baskets

Que vous les chaussiez pour faire du sport, pour aller travailler ou juste pour le style, les baskets sont un incontournable de notre garde-robe. Pour certains, il s'agit même de changer de sneakers comme de chemise. "J'ai une trentaine de paires de baskets", fait savoir une jeune femme. "Peut-être une vingtaine... Je ne mets que des baskets", ajoute une autre. Mais lorsque vos chaussures s'abîment, elles finissent souvent à la poubelle. Et comme une grande partie de nos déchets, elles sont enfouies ou incinérées. Il est impossible de les recycler pour l'instant, car aucune filière n'existe. Mais cela pourrait bientôt changer. À Paris, une grande enseigne de sport vient d'installer une boîte de collecte. "C'est extrêmement simple. On ramène ses chaussures en magasin, on la glisse dans l'urne, et on s'occupe du reste", nous fait-on savoir. L'ambition est de récupérer de très grandes quantités pour créer une filière de recyclage en France. Un sacré défi, car l'industrie de la mode reste l'une des plus polluantes au monde. TF1 | Reportage A. Barth, H. Massiot, V.Brossard