Recyclage : la seconde vie des batteries de voiture

À chaque voiture électrique, sa batterie. Mais lorsqu'elle ne fonctionne plus, que devient-elle ? Sa seconde vie débute dans l'une des deux seules entreprises françaises capables de recycler des batteries de voiture. Elles sont d'abord démontées à la main, pièce par pièce, avant l'étape cruciale : le broyage des batteries et la séparation des métaux. Dans l'Hexagone, pour le moment, les seules batteries en fin de vie, et donc à recycler, sont celles avec un défaut de fabrication et celles endommagées lors d'un accident de la route. Mais s'y ajouteront bientôt celles qui équipaient nos toutes premières voitures électriques. Elles doivent être remplacées au bout de dix ans. À Dunkerque, trois usines sortiront de terre à partir de 2025. Ailleurs en France, il y en aura deux autres. Nous avons pu visiter l'une de ces futures usines. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage R. Sygula, P. Lormant, M. Gatineau