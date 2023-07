Recyclage : le succès du compost

C'est une déchetterie d'un nouveau genre devenue le passage obligé de tous les jardiniers de la région. Ils viennent déposer leurs déchets végétaux. Jardinier du dimanche ou professionnel aguerri, la végèterie est gratuite et ouverte à tout le monde, à condition de respecter quelques règles de base. Denis Duhameeuw, référent compostage et ressourcerie végétale de Vendée, est à la manœuvre depuis l'ouverture au mois d'avril. Broyage des déchets, conseils aux particuliers, on peut même trouver des ustensiles de jardins déposés par des visiteurs. C'est la quatrième végéterie publique ouverte en Vendée ces derniers mois. Le concept se développe dans tout le pays avec un seul objectif. Recycler ses biodéchets, c'est aussi possible chez soi. Augustin et Dometi n'ont jamais jeté les épluchures à la poubelle. Elles vont servir à faire du compost, le fameux engrais. Tout part à l'autre bout du jardin pour finir dans une boîte appelée le "composteur". Chaque Français produit en moyenne 80 kilos de biodéchets par an et le compostage divise ce volume par trois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Piereschi, R. Reverdy