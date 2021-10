Recyclage : les vieux smartphones valent de l'or

Même un connaisseur ne pourrait pas faire la différence. "Là, on a une bague de fiançailles qui est réalisée 100% en or recyclé. Il n'y a pas de différence avec de l'or nouvellement extrait", nous indique Sacha Pavan, gérant de la boutique "Or du monde" à Paris. De l'or recyclé, cela signifie que le métal qui compose la bague ne provient pas directement d'une mine, mais à 70% d'anciens bijoux fondus. Les 30% restants viennent de composants électroniques, "d'anciens téléphones portables, d'anciens ordinateurs. L'or, c'est un super conducteur. Il est utilisé en électronique justement pour ses propriétés uniques", précise-il. De l'or dans nos téléphones portables, des chercheurs français veulent exploiter le filon. Ils ont une technique pour extraire le métal précieux directement depuis les cartes électroniques. Les smartphones sont d'abord découpés à l'aide d'un jet d'azote liquide. Ensuite, des procédés électrochimiques complexes permettent d'extraire de ses petits fragments des ressources insoupçonnées. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.