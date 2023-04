Recyclage : vos déchets alimentaires valent de l'or

Ce restaurant lyonnais paye 100 euros par mois pour la collecte de ses déchets alimentaires. Chaque jour, deux tonnes de biodéchets arrivent sur une plateforme de déchèterie près de Lyon. Parmi les clients, des restaurants, des hôtels, des cantines scolaires ou d'entreprises. Pour accélérer le travail des bactéries et autres champignons, la matière est aérée régulièrement. En se décomposant, le compost monte jusqu’à 80 degrés, d’où cette fumée. Il faut jusqu’à trois mois pour aboutir à un produit revalorisé. Habituellement incinérés ou enfouis, les déchets biodégradables représentent une richesse pour de plus en plus d’entreprises. Ici, les déchets alimentaires deviennent un liquide appelé "soupe organique". Avec un usage bien différent, elle deviendra une source d’énergie. Revendus aux agriculteurs, cette matière est ensuite transformée par un processus de méthanisation. Puis produit par la suite du biogaz épuré en biométhane et du digestat. Ce dernier est un fertilisant qui servira dans les cultures. Les agriculteurs, en plus des économies d’engrais chimique gagnent alors un complément de revenus, grâce au gaz produit. Près de 8 000 habitants sont alimentés par ce méthaniseur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Mersi Bakchich, D.Bordier