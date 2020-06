Redécollage immédiat à l'aéroport de Lyon

Ce lundi a été marqué par la reprise des vols commerciaux dans plusieurs aéroports. C'était le cas ce matin à Nantes, les premiers passagers dûment masqués ont fait leur retour après deux mois et demi de fermeture. À Lyon-Saint Exupéry, quatre avions seulement ont décollé aujourd'hui. Mais rouvrir un aéroport, immobilisé pendant une longue période, n'est pas chose facile.