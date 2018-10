Rédoine Faïd : des conditions de détention renforcées

Rédoine Faïd est devenu l'un des détenus les plus surveillés de notre pays, après avoir réussi deux évasions en cinq ans. Arrêté mercredi 3 octobre 2018, il est incarcéré dans l'une des maisons d'arrêt les plus sécurisées de l'Hexagone à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Alors, quelles sont les conditions de détention de celui qui s'est déjà échappé deux fois de prison ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.