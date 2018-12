Redoine Faïd : les images inédites de sa cavale

C'est une scène surréaliste captée cet été dans les rues de Paris. Nous sommes le 12 juillet 2018, le braqueur a encore 81 jours de liberté devant lui. Au milieu de la foule, Redoine Faïd, l'homme le plus recherché du pays, s'offre une pause shopping avec son frère en plein centre de la capitale. Après trois mois de liberté, son aventure s'est brutalement terminée le 3 octobre. Arrêté en plein sommeil à Creil, il n'est pas censé retrouver l'air libre avant 2035. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.