Redoine Faïd, le récit de ses trois mois de cavale

L'homme le plus recherché du pays faisait aussi l'objet d'un mandat d'arrêt européen. En dépit des rumeurs, Redoine Faïd n'était ni en Amérique latine, ni en Thaïlande. Faute de soutien et d'argent, il se cachait dans sa ville natale à quelques dizaines de kilomètres seulement de la prison dont il s'était évadé. Les enquêteurs craignaient également que l'évadé commette un nouveau braquage pour financer sa fuite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.