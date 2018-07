Redoine Faïd repéré à Sarcelles ?

C'est un contrôle routier qui aurait permis de relancer la traque de l'homme le plus recherché du pays. Redoine Faïd aurait été localisé à Sarcelles, dans une voiture qui a tenté d'échapper à une patrouille de gendarmes. La voiture, abandonnée dans un parking, était équipée de fausses plaques et contenait des explosifs. Du matériel qui aurait pu servir à un prochain braquage. Ce mercredi 25 juillet, gendarmes et policiers sont mobilisés pour tenter de le rattraper. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.