Rédoine Faïd : un dangereux braqueur spécialiste de l'évasion

Depuis le dimanche 1er juillet, la sécurité publique, la police judiciaire, la police aux frontières, la gendarmerie, les CRS ont été mobilisés pour retrouver Rédoine Faïd. D'importants dispositifs ont d'ailleurs été déployés à la frontière franco-belge. L'individu est un dangereux criminel, mais aussi un séducteur qui jurait sur les plateaux de télévision avoir renoncé à la violence et au banditisme. Portrait de celui qui rêve de devenir l'ennemi public numéro un. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.