Rédoine Faïd : un procès sous très haute surveillance

Un bouclier par balle en cas d'attaque du tribunal, des dizaines de gendarmes du GIGN aux aguets, des policiers sur la Seine... La sécurité du procès de Rédoine Faïd est hors normes. Le braqueur arrive dans un cortège de voitures blindées, dont l'itinéraire va changer chaque jour. Pour éviter toute tentative d'évasion, un hélicoptère suit son parcours. À l'intérieur, tout le monde est fouillé. Des conditions qui rappellent celle du procès des attentats du 13 novembre, qui avait eu lieu dans la même salle, en 2022. Âgé de 51 ans, le roi de l'évasion pourrait-il tenter de se faire la belle ? En 2018, c'est à bord d'un hélicoptère qu'il s'échappe, moins de huit minutes pour s'enfuir et trois mois de cavale. Aujourd'hui il n'a plus rien à perdre, il est assuré de rester en prison jusqu'en 2046, pour une précédente évasion et pour un braquage qui avait coûté la vie à une policière en 2010. Mais qui pourrait bien lui venir en aide ? Onze complices présumés de son évasion de 2018, comparaissent à ses côtés. Parmi eux, il y a cinq membres de sa famille. Seule l'identité du troisième homme cagoulé qui lui avait permis de fuir reste inconnu. TF1 | Reportage B. Christal, A. Pocry, A. Guillet