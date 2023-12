Redoublement, brevet... : ce qui va changer au collège

Comme le Français, les Maths, maillon faible de notre système, feront l'objet d'une attention particulière. En 2024, en 6ème et 5ème, dans l'ensemble des collèges, des groupes de niveaux seront mis en place dans ces deux matières, avec un maximum de quinze élèves dans les groupes les plus faibles. Cela signifie plus d'enseignants. Alors que les professeurs se font déjà trop rares, le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal prend date. Un enseignement différencié mais aussi plus exigeant est donc à mettre en œuvre. Cela passera par un recours "facilité au redoublement". Alors, les enseignants et non plus les familles auront désormais le dernier mot. En outre, l'entrée au lycée sera désormais conditionnée par l'obtention du brevet. C'est plus cohérent selon Lucas Girard, professeur de mathématiques au collège Alain Fournier. La réforme passe également par une refonte des programmes de primaire. Elle s'accompagnera d'une approche plus concrète des mathématiques. TF1 | Reportage M. Croccel, J. Bervillé