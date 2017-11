Le redoublement pourrait faire son retour en France

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, voudrait que le recours au redoublement soit plus fréquent. Le redoublement pourrait donc faire un retour en force dans les écoles en France. Un projet de décret, qui prévoit de redonner davantage de pouvoir aux enseignants, est d'ailleurs examiné ce mercredi 29 novembre 2017. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 29/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.