Redoux en montagne : risques d'avalanches élevés

Pour la deuxième fois de la journée, le pisteur des Carroz d'Arâches part fermer une section de la station en Haute-Savoie . Désormais, il ne reste plus 12 pistes sur 32. Par prévention, la station a préféré fermer les accès qui sont dangereux. Les quantités de pluies tombées sur le manteau neigeux, déjà bien chargé, étaient tellement importantes. Des coulés commencent à se déclencher jusqu'au sol sur des pentes situées à la même altitude. Partout dans le domaine, des panneaux et des agents alertent les skieurs de la situation. Ils leur indiquent les pistes ouvertes où l'on peut encore skier. Ceux qui ont osé sortir aujourd'hui comprennent le message. L'un d'entre eux a déclaré qu'il va faire très attention. Ce skieur est même conscient que la journée sera plus courte à cause des conditions météorologiques. Toute la journée, l'observateur nivo-météorologiste de la station suit l'évolution des précipitations et leur impact sur la neige. Franck Bosse contrôle la résistance du manteau neigeux. Deux fois par jour, il transmet ces mesures à Météo France. Ce dernier décide ensuite du niveau d'alerte. La pluie devrait se calmer demain matin, diminuant ainsi les risques d'avalanche. Mais les pisteurs restent vigilants. Les températures vont remonter. Le danger viendra alors de la fonte des neiges. T F1 | Reportage M. Guiheux. Q. Danjou. Q. Trigodet