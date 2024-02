Redoux exceptionnel : la nature chamboulée

Ce 20 février matin, dans la réserve de Moëze-Oléron, on a pu observer une scène inimaginable il y a seulement 20 ans. Une cigogne perchée sur son nid, une anomalie en train de devenir la norme. D'ordinaire, ces oiseaux migrateurs se rassemblent à la fin de l'été, pour partir vers l'Afrique, et ne reviennent qu'au début du printemps. Mais les hivers cléments dans le marais les invitent à ne pas migrer. On compte quelque 6 000 couples de cigognes en France, qui sont de plus en plus sédentaires. Cette nature déboussolée, chacun en a des exemples sous les yeux. Ainsi, les chenilles processionnaires se sont réveillées avec leur cortège de nuisance, à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, et même plus au nord, dans les Yvelines. La végétation aussi est en décalage, comme les poiriers. Les bourgeons ont grossi en huit jours de temps, avec quinze jours d'avance, et avec la crainte maintenant des yoyos de la météo. Et par endroit, les bourgeons ne sont déjà plus de saison, la floraison commence dans les pruniers de Haute-Vienne. TF1 | Reportage M. Izard, G. Guist'hau, J. Chubilleau