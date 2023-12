Redressement judiciaire : pourquoi Habitat va mal

À l'intérieur du magasin, tout semble normal, les décorations de Noël sont bien là tout comme quelques clients. Pourtant, la boutique de l'enseigne Habitat devrait bientôt fermer. Au total, huit de ces 25 magasins français sont menacés de fermeture et l'enseigne demande son placement en redressement judiciaire. C'est la conséquence de 30 ans de déficits. D'autres facteurs plus récents ont précipité la chute de l'enseigne. La hausse des prix, par exemple, qui pousse les clients a délaissé les achats non-essentiels comme les meubles. Pourtant dans les années 90, Habitat, c'est "la marque tendance", mais au fil des ans, l'enseigne perd de sa splendeur et peine à se réinventer. Aujourd'hui, Habitat est concurrencé de toute part par Internet, mais aussi par d'autres enseignes jugées plus modernes comme La Redoute et sa marque de meubles AMPM. L'entreprise qui vend historiquement des vêtements va miser davantage sur l'ameublement à l'avenir. Sur ce marché à plus de quatorze milliards d'euros, il y a de la place uniquement pour ceux qui savent se démarquer. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Couturon, O. Stammbach