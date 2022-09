Réévaluation de la Prime Rénov' : qui va en bénéficier ?

Adieu la vieille chaudière au gaz, place à une pompe à chaleur flambant neuve. À Noiseau dans le Val-de-Marne, les propriétaires n'ont pas prévu d'autres travaux. Il y en a pourtant bien besoin. Cela s'explique par le prix élevé de cette opération en dépit des 2500 euros de la Prime Renov. La facture passe de 20 000 à 17 500 euros. D'où l'idée du gouvernement d'augmenter le budget alloué à la prime. Il est déjà passé de 2 milliards à 2,4 milliards cette année et devrait encore augmenter et atteindre 2,6 milliards d'euros en 2023. Alors quels changements pour les particuliers ? Le montant de la prime a déjà été augmenté de 1 000 euros en avril dernier. Cette fois, elle pourrait concerner plus de monde. Mais pour Frédéric Utzmann, président du groupe Effy, ce nouveau coup de pouce n'est pas suffisant face aux 5 millions de passoires thermiques en France. "C'est à peu près la subvention pour 40 000 maisons aidées en moyenne. C'est très insuffisant par rapport au nombre de ménages qu'il faut aujourd'hui aider face à la crise énergétique", explique ce spécialiste. Autre nouveauté, la prime pourrait aussi concerner les bâtiments publics. Ils sont pour l'instant exclu du dispositif. Pour Lorrain Merckaert, maire de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), une prime de l’État serait la bienvenue pour son gymnase. "Elle est vraiment nécessaire parce que le coût de rénovation estimé est de l'ordre de 9 millions d'euros. Il faut que l’État nous aide". L'édile espère faire des économies. Ce bâtiment, l'un des plus énergivores de la ville, coûte chaque année près de 65 000 euros à la municipalité. TF1 | Reportage V. Dépret, L. Romanens