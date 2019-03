Réforme de la fonction publique : davantage de contrats courts ?

Ce mercredi 27 mars 2019, le ministre du Budget Gérald Darmanin a présenté les grandes lignes du projet de réforme de la fonction publique. Parmi les mesures envisagées, l'augmentation du nombre de contractuels. Ceux-ci sont engagés par l'État pour des contrats courts et ne bénéficient pas de l'emploi à vie. Reportage sur le dispositif dans la mairie de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.