Réforme de l'épargne retraite : le plan de Bruno Le Maire

C'est bien connu, les Français sont prudents lorsqu'il s'agit de se constituer un bas de laine. En effet, nous sommes les rois du livret A et de l'assurance vie sans risque, mais dont les rendements sont faméliques. Ce jeudi 3 mai 2018, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a dévoilé son plan pour doper l'épargne retraite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.