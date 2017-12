Réforme de l'université : comment définir "un attendu" ?

Quelques jours après le fiasco de la plateforme APB, Emmanuel Macron a promis de réformer l'accès à l'enseignement supérieur. Un nouveau projet de loi allant dans ce sens a ainsi été examiné ce mardi 12 décembre 2017 à l'Assemblée nationale. Il prévoit de mettre fin au mythe de l'université pour tous et d'instaurer les fameux "attendus", les mots "prérequis, critères ou encore sélection" étant tabous. Alors, de quoi s'agit-il ? Explications en plateau avec Quentin Fichet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.