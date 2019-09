Réforme de la retraite : pourquoi les cheminots n'en veulent pas ?

À la SNCF, le statut de cheminot permet de partir à la retraite dès 52 ans et 57 ans pour le taux plein. Mais la future réforme, qui pourrait tout changer, inquiète les salariés. Pourtant, cet avantage a un coût que l'entreprise ne peut plus supporter. Le régime est déficitaire et c'est l'État qui compense. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.