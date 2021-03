Réforme de l’assurance-chômage : ce qui va changer à partir du 1er juillet

Sarah a 26 ans. Après son école hôtelière, cette jeune active a trouvé un contrat de quatre mois, mais désormais plus rien. Elle est aujourd'hui éligible au chômage et ce sera toujours le cas à partir du 1er juillet prochain. Le seuil pour toucher une allocation reste à quatre mois de travail minimum sur les deux dernières années. Mais dès que la situation économique s'améliorera, ce ne sera plus possible. Elle devra cumuler six mois de travail pour toucher son allocation chômage. Le deuxième cas de figure concerne Sophie, 32 ans. Elle a enchaîné les contrats courts et a travaillé pendant huit mois ces deux dernières années. Elle touchait le Smic et a donc le droit à 985 euros d'allocation chômage pendant huit mois. Mais à partir du 1er juillet prochain, le calcul est revu. Ce sera désormais 667 euros mensuels pendant quatorze mois. Son allocation va donc baisser, mais elle durera plus longtemps. Le dernier cas est celui de Karim, 43 ans. Il était cadre dans l'aéronautique, mais se retrouve aujourd'hui au chômage. Il touchait 4 550 euros mensuels et a droit à une allocation pendant 24 mois. Dès cet été, la règle pour les hauts revenus évolue. Et comme son salaire étant supérieur à 4 500 euros brut, son allocation diminuera de 30% à partir du neuvième mois sans travail. Après la crise sanitaire, cette dégressivité commencera même dès le septième mois. Une façon pour l'État de l'inciter à retrouver un emploi.