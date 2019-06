Réforme de l'assurance-chômage : le vrai du faux

On dit de la dégressivité des indemnités qu'elle diminue au fil des mois et qu'il s'agirait d'une première dans notre pays. On raconte que le montant de ces indemnités atteint parfois 7 000 euros pour certains cadres. Plusieurs personnes pensent que dans l'Hexagone un chômeur accède plus rapidement à l'indemnisation du chômage que dans d'autres pays européens. Alors, vrai ou faux ? Pierre Gallaccio y répond pour nous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.