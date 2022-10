Réforme de retraites : l'heure du choix

Les invités viennent d'arriver. À l'Élysée, autour du président ce soir, la Première ministre François Bayrou, Édouard Philippe et quelques poids lourds du gouvernement. Après la division de la majorité sur la réforme des retraites, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, l'enjeu est clair, enfin arrêter un calendrier et une méthode. "Elle doit pouvoir équilibrer les régimes, créer de nouveaux droits qu'il faut financer", déclare Sacha Houlié, président de la commission des lois, député (Renaissance) de la Vienne. Après avoir envisagé de présenter la réforme dès le mois prochain, le chef de l'État prévoit désormais d'attendre début 2023. Le texte prendrait la forme d'une loi de financement de la Sécurité sociale rectificative. "Les retraites, ce n'est pas un sujet technique, ce n'est pas un ajustement technique, c'est un sujet de société", rappelle Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député (Rassemblement national) du Nord. Quel sera le contenu de la réforme ? Rien n'est tranché : reculer l'âge de départ à 64 et/ou allonger la durée de cotisation, une pension minimum à 1 100 euros par mois pour tous, et enfin la prise en compte de la pénibilité. Intégrer ces mesures dans le projet de loi de finances rectificative présente un avantage : le débat parlementaire sera limité à 50 jours. Le président est pressé. En 2027, le déficit des retraites devrait atteindre 12 milliards d'euros. TF1 | Reportage S. Bougriou, F. Delpech, F. Dufour